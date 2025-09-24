La statua di Trump ed Epstein mano nella mano comparsa a Washington

Mano nella mano, come dei veri amici. Sul National Mall di Washington di fronte al Campidoglio è comparsa una statua del presidente degli Stati Uniti Donald Trump insieme al finanziere Jeffrey Epstein. A installare l’opera, intitolata Best Friends Forever (Migliori amici per sempre), è stato un collettivo artistico anonimo. L’installazione rimarràfino a domenica, grazie al permesso del servizio che gestisce il parco, il National Park Service. L’opera, in schiuma e resina dipinta per simulare il bronzo, è corredata da targhe con iscrizioni ironiche che alludono alla vicinanza tra Trump ed Epstein. 🔗 Leggi su Open.online

