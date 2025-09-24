La squadra stellare di commentatori NBA su Prime Video | 87 partite di regular season Playoff Finals

Digital-news.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’NBA approda su Prime Video, grazie a un accordo globale di 11 anni sui diritti media. Prime Video offre una copertura senza precedenti, accompagnata da una squadra di commentatori d’eccezione pronta a guidare gli spettatori in ogni momento della stagione. Tre telecronisti si alterneranno al commento insieme a due voci tecniche. I tre telecronisti saranno: Alessandro Mamoli, voce storica dell’NB. 🔗 Leggi su Digital-news.it

