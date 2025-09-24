La sostenibilità dei bar prescinde dallo storytelling aziendale Intervista alla chef Caterina Ceraudo

Gamberorosso.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delle chef più green d’Italia ci spiega che cosa significa essere oggi un bar sostenibile e con un’offerta di qualità. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

la sostenibilit224 dei bar prescinde dallo storytelling aziendale intervista alla chef caterina ceraudo

© Gamberorosso.it - “La sostenibilità dei bar prescinde dallo storytelling aziendale”. Intervista alla chef Caterina Ceraudo

In questa notizia si parla di: sostenibilit - prescinde

Cerca Video su questo argomento: Sostenibilit224 Bar Prescinde Storytelling