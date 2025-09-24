La soddisfazione di Casartigiani per procedura espropriativa per l’allargamento della Statale 100

Tarantini Time Quotidiano Casartigiani accoglie con soddisfazione l’avvio della procedura espropriativa per l’allargamento della Statale 100. Nello specifico, verranno istituite quattro corsie nel tratto compreso tra Gioia del Colle e il bivio di San Basilio-Mottola, dove peraltro sarebbe prevista anche la realizzazione di una rotatoria. Si tratta del primo atto formale di un provvedimento atteso da anni e riconosciuto come prioritario, alla luce dei numerosi incidenti mortali che hanno segnato questo tratto di strada. Pericolosità che Casartigiani Taranto ha sempre denunciato, a gran voce, dato che la maggior parte dei suoi autotrasportatori percorrono, quotidianamente, quel percorso: «Da tempo denunciamo i pericoli di quella che è diventata la strada della morte – sottolinea il segretario generale provinciale Stefano Castronuovo – e finalmente arriva un segnale concreto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

