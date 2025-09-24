La Sezione Irpinia dell’INGV dà il via alla Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori

Avellinotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sezione Irpinia dellINGV dà il via all’edizione 2025 dè “La Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori” per un VIAGGIO NELLE GEOSCIENZE. Un’esperienza immersiva, educativa e coinvolgente, rivolta a bambini e adulti, per scoprire i fenomeni naturali che modellano il nostro pianeta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

