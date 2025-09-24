La sentenza sulla cabinovia sul Bovedo che fa tremare anche il Ponte | I motivi di interesse pubblico non bastano

Danno alla biodiversità, quadro incerto sui benefici, un’opera che non arrecherebbe benefici alla salute pubblica, tali da giustificare l’impatto che i suoi piloni avrebbero.No, non stiamo parlando del Ponte sullo Stretto ma della cabinovia sul Bovedo fermata dal Tar del Friuli Venezia Giulia che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Sentenza Tar su cabinovia, "una grande vittoria della città"

La sentenza sulla cabinovia sul Bovedo che fa tremare anche il Ponte: I motivi di interesse pubblico non bastano; Il paradosso della transizione: la cabinovia che l’Europa ha bocciato e l’Italia ha promosso; Cabinovia, il Tar accoglie in parte i ricorsi e boccia le valutazioni ambientali.

sentenza cabinovia bovedo faDIpiazza sulle sentenze sulla cabinovia: "Niente ricorsi, modificheremo quanto richiesto" - Il Tar ha accolto parzialmente cinque ricorsi contro il progetto presentati da associazioni ambientaliste e residenti a rischio esproprio annullando due valutazioni ambientali ... rainews.it scrive

