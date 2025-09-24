La sentenza sulla cabinovia sul Bovedo che fa tremare anche il Ponte | I motivi di interesse pubblico non bastano

Danno alla biodiversità, quadro incerto sui benefici, un’opera che non arrecherebbe benefici alla salute pubblica, tali da giustificare l’impatto che i suoi piloni avrebbero.No, non stiamo parlando del Ponte sullo Stretto ma della cabinovia sul Bovedo fermata dal Tar del Friuli Venezia Giulia che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: sentenza - cabinovia

Sentenza Tar su cabinovia, "una grande vittoria della città"

La regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Trieste stanno valutando le possibili strade dopo la sentenza del TAR che ha, di fatto, annullato l’iter delle autorizzazioni ambientali per realizzare la cabinovia Trieste-Opicina. Le opposizioni e il Comitato No Ov - facebook.com Vai su Facebook

Sentenza Tar su cabinovia, "una grande vittoria della città" https://ift.tt/qjxany6 https://ift.tt/yIjzsrF - X Vai su X

La sentenza sulla cabinovia sul Bovedo che fa tremare anche il Ponte: I motivi di interesse pubblico non bastano; Il paradosso della transizione: la cabinovia che l’Europa ha bocciato e l’Italia ha promosso; Cabinovia, il Tar accoglie in parte i ricorsi e boccia le valutazioni ambientali.

DIpiazza sulle sentenze sulla cabinovia: "Niente ricorsi, modificheremo quanto richiesto" - Il Tar ha accolto parzialmente cinque ricorsi contro il progetto presentati da associazioni ambientaliste e residenti a rischio esproprio annullando due valutazioni ambientali ... rainews.it scrive