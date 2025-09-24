La selezione di pellicole che si potranno vedere in anteprima e in lingua originale sottotitolata comprende 30 film visti alle edizioni dei festival più importanti

L 'edizione numero 46 de L e vie del cinema, dedicata ai grandi festival internazionali, apre i battenti a Milano il 25 settembre e fino al 3 ottobre presenterà oltre 30 film dai festival di  Venezia,  Cannes,  Berlino, cui si aggiungono il lungometraggio vincitore del  Milano Film Fest  e, nell'ambito dell'Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, una selezione di corti premiati alla  20. edizione di   Cortinametraggio. In altre città della Lombardia (Bergamo, Brescia, Melzo e Varese) la selezione si vedrà dal 29 settembre al 19 ottobre.

la selezione di pellicole che si potranno vedere in anteprima e in lingua originale sottotitolata comprende 30 film visti alle edizioni dei festival pi249 importanti

© Iodonna.it - La selezione di pellicole che si potranno vedere in anteprima e in lingua originale sottotitolata, comprende 30 film visti alle edizioni dei festival più importanti

