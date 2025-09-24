La scuola paritaria Radice Alighieri abbraccia i suoi alunni con un’accoglienza da favola
Il 18 settembre, le aule della scuola primaria dell’istituto Radice Alighieri non si sono semplicemente animate delle consuete voci e passi, ma si sono trasformate in un portale magico verso il mondo della fantasia. I nuovi alunni, varcando l'ingresso, sono stati accolti non solo dai loro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: scuola - paritaria
Certificati falsi rilasciati da una scuola paritaria: cosa rischiano i docenti?
Supplenze GaE e GPS 2025/26: cattedra completa più 6 ore nella scuola paritaria?
Suor Anna Monia Alfieri: “La scuola paritaria resiste nonostante tutto, serve una riforma per l’equità educativa”
Presenti in classe, in una scuola paritaria di Sant'Antimo, nel Napoletano, e, contemporaneamente, lo stesso giorno e nella stessa fascia oraria, sottoposti a controlli dalle forze dell'ordine a Milano, Bologna e in altre zone lontane dalla Campania, addirittura - facebook.com Vai su Facebook
Concorso Nuova Solidarietà, premiati gli studenti del Radice-Alighieri: i nomi; Inventiamo una banconota, la Banca d'Italia premia la quinta A del Radice-Alighieri; Scuola, l’ex Ciapi di Catona accoglie ufficialmente gli alunni dell’Istituto comprensivo “Radice-Alighieri”.
La scuola paritaria Radice Alighieri abbraccia i suoi alunni con un’accoglienza da favola - L’inizio di un’avventura, un invito a esplorare un universo fatto di sogni e realtà, che accompagnerà gli alunni per tutto l'anno scolastico ... Da reggiotoday.it
Scuola, a “Reggio Calabria c’è una classe di soli alunni rom, discriminazione”. La preside: “Non è vero, da noi piena partecipazione” - Ad alzare la voce contro l’istituto comprensivo “Radice Alighieri” di Reggio Calabria è l’associazione “Un Mondo di Mondi” che in queste ore si ... Riporta ilfattoquotidiano.it