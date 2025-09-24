La Scuola del Cuoio il laboratorio che porta l' eleganza fiorentina nel mondo

C’è un filo sottile che lega il tempo, le mani e i sogni. Alla Scuola del Cuoio di Firenze questo filo profuma di pelle e si tinge dei colori della tradizione, celebrando oggi i suoi 75 anni come un laboratorio di meraviglia, in cui la manualità incontra il design e l’eleganza fiorentina dialoga con il mondo. Fondata nel 1950 nel cuore del complesso monumentale di Santa Croce, grazie alla visione dei frati francescani e delle famiglie Gori e Casini, la Scuola nacque per insegnare un mestiere agli orfani della guerra. Il tempo, alla Scuola del Cuoio, non scorre: i gesti restano quelli di sempre, dalla doratura a foglia d’oro, al taglio a mano, fino alla pazienza infinita che trasforma un pellame in un pezzo unico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

