La scomparsa di Cinzia Pinna in Gallura confessa l' imprenditore Emanuele Ragnedda

Ha confessato l’omicidio di Cinzia Pinna l’imprenditore 41enne di Arzachena Emanuele Ragnedda, indagato a seguito della scomparsa della 33enne di Castelsardo. L'uomo, davanti ai carabinieri e al procuratore di Tempio Pausania Gregorio Capasso, avrebbe anche indicato dove si trova il cadavere della donna. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri, in collaborazione con la Guardia costiera, mentre. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La scomparsa di Cinzia Pinna in Gallura, confessa l'imprenditore Emanuele Ragnedda

