Sabato 4 ottobre – Napoli incontra Milano.Il quattro ottobre Sabotage torna al Bluesquare, il conteporary inn nel cuore di Via Tortona, per un nuovo takeover a ingresso gratuito. Ai comandi: Giuseppe Fava, DJ e producer del collettivo Napoli based Soul Express, un artista capace di spaziare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Colpo di scena nella commedia napoletana: Zambo Anguissa se ne va | Accordo economico con il nuovo club
Musica, Salvatore Misticone porta in scena la canzone napoletana con “Soundtrack Napoli”
“Carmen o Tosca?” Con Gino Gino Sorbillo Artista Pizza Napoletana & #CarmenGiannattasio la risposta è semplice: entrambe! Oggi ?14 settembre, alle 17.00, torno in scena con Tosca al #TeatroSanCarlo E dopo il sipario… ci aspetta la pizza più buon - facebook.com Vai su Facebook
La scena napoletana incontra Milano con Sabotage bluesquare takeover w/Giuseppe Fava; Luchè inaugura il suo Arena Tour con la prima data sold out al Forum di Assago; Napoli incontra Milano: Enzo Coccia dalla Famiglia Cerea.