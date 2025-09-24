La scena napoletana incontra Milano con Sabotage bluesquare takeover w Giuseppe Fava

Sabato 4 ottobre – Napoli incontra Milano.Il quattro ottobre Sabotage torna al Bluesquare, il conteporary inn nel cuore di Via Tortona, per un nuovo takeover a ingresso gratuito. Ai comandi: Giuseppe Fava, DJ e producer del collettivo Napoli based Soul Express, un artista capace di spaziare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

