A ricordare che la facoltà è stata occupata "per la Palestina" c’è uno striscione che scende dalle finestre all’ingresso della facoltà Lettere e Filosofia (in foto). Oltre le vetrate ecco che spunta qualche tavolino da campeggio, dove in mattinata si è tenuto il rito della "colazione sociale". All’ Università Sapienza di Roma la rabbia per quanto avviene a Gaza si mescola alla soddisfazione per il risultato della mobilitazione di lunedì, quando decine di migliaia di persone sono scese in piazza, in tutta Italia. Lettere è occupata, per una notte e un giorno, non sono gli anni ‘90 e non è la Pantera, ma l’impegno e la voglia di esserci a vent’anni e poco più resta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Sapienza occupata: "Uniti per la Palestina. Israele va fermato"