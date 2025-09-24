O gni tanto i capelli hanno bisogno di un bel reset. E da dove partire, se non dal cuoio capelluto? Il cambio di stagione è il momento ideale per ripristinare gli equilibri e limitare l’inevitabile caduta autunnale, dopo i danni causati dal sole in estate. Ecco quali trattamenti specifici fare, partendo dal cuoio capelluto. Caduta dei capelli, attenzione ad alcolici e bevande zuccherate: lo studio X Leggi anche › Bob coreano 2-in-1: il taglio capelli virale su TikTok che unisce corto e lungo › Ispirazioni per capelli da sera: i raccolti di Dakota Johnson e Salma Hayek alla NYFW › Come prevenire e curare le scottature al cuoio capelluto? Cuoio capelluto, i trattamenti: si comincia con lo scrub. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La salute della chioma parte dalle radici. Ecco i migliori trattamenti, anche fai da te, per il cuoio capelluto