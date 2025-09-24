Estate 2023. Questa la prima previsione ottimistica con cui la Regione aveva ipotizzato l’apertura della base di elisoccorso del Levante ligure, a Sarzana, all’interno della base aeroportuale Maristaeli Luni di via Altavecchia. Anni e cronoprogrammi si sono con il tempo succeduti senza portare a nulla di fatto ma ieri mattina, durante il consiglio regionale, è stato sancito un passo avanti per la realizzazione di un presidio che potrebbe rivestire importanza fondamentale per tutta la provincia spezzina. A darne notizia è Gianmarco Medusei, consigliere regionale di Fratelli d’Italia che, proprio ieri, ha ricevuto la risposta alla sua interrogazione sull’elisoccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La saga dell’elisoccorso: "Passo avanti decisivo per la base a Sarzana"