La Russia è una tigre di carta; No è un vero orso Il buffonesco litigio tra Trump e il Cremlino

Roma, 24 set – Più che minacce sull’orlo della catastrofe, lo scambio di battute tra Donald Trump e il Cremlino assomigliano allo sbandierato trash talking di qualche spettacolo di wrestling. L’inquilino della Casa Bianca apostrofa la Russia definendola una “tigre di carta”, mentre il solito Dmtry Peskov ci tiene a ribadire che la Russia è “un vero orso”. Sullo sfondo ovviamente la guerra in Ucraina, sul cui esito il presidente americano parrebbe aver cambiato idea. Il cambio di rotta di Trump su Russia e Ucraina. A dare il via alla cortesie reciproche è un post di Trump che, sbugiardando in parte anche se stesso, descrive una Russia in difficoltà nel conflitto in corso e vede come possibile una vittoria dell’Ucraina su tutta la linea: “Dopo aver compreso a fondo la situazione militare ed economica tra Ucraina e Russia e aver osservato i problemi economici che sta causando alla Russia, credo che l’Ucraina, con il sostegno dell’Unione Europea, sia in grado di combattere e riconquistare tutta l’Ucraina nella sua forma originale ”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - “La Russia è una tigre di carta”; “No, è un vero orso”. Il buffonesco litigio tra Trump e il Cremlino

In questa notizia si parla di: russia - tigre

Trump: “La Russia è una tigre di carta. L’Ucraina può vincere”

Trump: "L'Ucraina può vincere la guerra con il sostegno dell'Ue. La Russia? Tigre di carta"

Ucraina, Trump: "Russia è una tigre di carta, Ue non compri petrolio di Mosca", Peskov: "Siamo orsi veri, tycoon vuole vendere suo gnl"

Le parole del presidente USA hanno suscitato numerose reazioni, in Europa, in Ucraina e in Russia: c'è chi spera in una svolta e chi pensa sia solo una provocazione. Il Cremlino risponde: «Una tigre di carta? La Russia è un orso» - X Vai su X

askanews. . #Trump: l' #Ucraina può vincere la guerra. la #Russia "tigre di carta". E #Zelensky plaude alla svolta del presidente #USA : comprende chiaramente la situazione - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina Trump | Russia è una tigre di carta Ue non compri petrolio di Mosca Peskov | Siamo orsi veri tycoon vuole vendere suo gnl; Trump | La Russia è una tigre di carta L’Ucraina può vincere; Combattere e conquistare i territori ucraini Trump attacca la Russia | Questo è il momento di agire.

Trump: "La Russia è una tigre di carta". La replica: "Siamo un orso vero" - Nel discorso all'Onu aveva sferzato l'Europa sull'acquisto di petrolio e gas da ... agoramagazine.it scrive

Trump: "L'Ucraina può vincere la guerra con il sostegno dell'Ue. La Russia? Tigre di carta" - "Se fosse davvero una potenza militare importante avrebbe vinto il conflitto in meno di una settimana". Lo riporta ilfoglio.it