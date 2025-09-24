La Russia avanza ma non sfonda in Ucraina ora Putin teme l’arrivo dell’inverno

Roma, 24 settembre 2025 – L'armata russa teme di non raggiungere gli obiettivi prefissati prima delle piogge autunnali e del gelo dell'inverno, eventi destinati a rallentare l'offensiva. In questa guerra di logoramento l'esercito di Mosca è in vantaggio ma non vince e l'Ucraina, nonostante la propaganda diffusa dalla disinformazione russa in Italia dove sono attivi una quarantina di siti e social che guidano la guerra cognitiva, riesce a resistere con orgoglio. L'Ucraina recentemente ha liberato 360 km² e ha preso prigionieri circa 1000 soldati russi, come ha spiegato Volodimyr Zelensky a margine dell'assemblea generale delle Nazioni Unite dove ha incontrato separatamente anche Donald Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

