. Le dichiarazioni del Presidente del Senato Il dibattito sul futuro di San Siro che riguarda direttamente Inter e Milan infiamma la politica milanese, e ora a definire la complessa posizione di Fratelli d’Italia è il Presidente del Senato, Ignazio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - La Russa: «Milano ha bisogno di un nuovo stadio, ma non a costo di abbattere San Siro»