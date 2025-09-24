La Russa e Santanché alla corte di Salt Bae a Milano | la cena con carne pregiata e la mossetta del presidente del Senato – Il video

Non solo influencer. Ad assaggiare le prelibatezze dello chef turco Nusret Gökçe, meglio conosciuto come “ Salt Bae ” c’erano anche loro: il presidente del Senato Ignazio La Russa e la ministra del Turismo Daniela Santanchè. I due hanno cenato al Nusr-Et Steakhouse di Brera, il locale appena aperto da Nusret Gökçe. Conosciuto per il gesto del sale lungo l’avambraccio prima di cospargere la carne La Russa ha provato a imitare Salt Bae. Invano. La Russa e Santanchè sono comparsi sui canali social del ristorante, da pochi giorni aperto in città. L’imprenditore Giovanni Bozzetti sui social li definisce “ospiti memorabili” e la serata “unforgettable”. 🔗 Leggi su Open.online