La Russa e Santanché a cena da Salt Bae a Milano E il presidente del Senato fa il gesto del sale | VIDEO

Dalle pastarelle di Giorgia Meloni alla carne di Salt Bae: il presidente del Senato Ignazio La Russa e la ministra del Turismo Daniela Santanché si sono recati nel nuovo ristorante milanese di Nusret Gökçe, il ristoratore turco divenuto noto sui social per il suo iconico gesto di gettare il sale sulla carne. La cena è stata immortalata dallo stesso chef in una serie di stories Instagram in cui vi è scritto “Ospiti d’onore, notte indimenticabile”. Nel video si vedono il presidente del Senato e la ministra mentre assistono al taglio della carne e, successivamente, lo stesso La Russa cimentarsi con il famoso gesto dello spargimento del sale. 🔗 Leggi su Tpi.it

