La Russa e Santanché a cena da Salt Bae a Milano E il presidente del Senato fa il gesto del sale | VIDEO

Tpi.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle pastarelle di Giorgia Meloni alla carne di Salt Bae: il presidente del Senato Ignazio La Russa e la ministra del Turismo Daniela Santanché si sono recati nel nuovo ristorante milanese di Nusret Gökçe, il ristoratore turco divenuto noto sui social per il suo iconico gesto di gettare il sale sulla carne. La cena è stata immortalata dallo stesso chef in una serie di stories Instagram in cui vi è scritto “Ospiti d’onore, notte indimenticabile”. Nel video si vedono il presidente del Senato e la ministra mentre assistono al taglio della carne e, successivamente, lo stesso La Russa cimentarsi con il famoso gesto dello spargimento del sale. 🔗 Leggi su Tpi.it

la russa e santanch233 a cena da salt bae a milano e il presidente del senato fa il gesto del sale video

© Tpi.it - La Russa e Santanché a cena da Salt Bae a Milano. E il presidente del Senato fa il gesto del sale | VIDEO

In questa notizia si parla di: russa - santanch

russa santanch233 cena saltLa Russa e Santanchè a cena da Salt Bae a Milano: carne salata col rito-show, poi l’imitazione - Il presidente del Senato Ignazio La Russa e la ministra del Turismo Daniela Santanchè hanno cenato al Nusr- Riporta repubblica.it

russa santanch233 cena saltLa Russa e Santanchè a cena nel ristorante milanese di Salt Bae. E lui: “Memorable guests” - Et Steakhouse, aperto da poco a Brera dallo chef turco, noto sui social per il gesto di spargere ... Come scrive milano.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Russa Santanch233 Cena Salt