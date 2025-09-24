La Roma vince all' esordio in Europa League Nizza battuto 2-1

AGI - La prima vittoria in Europa League. Il primo successo in stagione con due gol realizzati. La Roma di Gian Piero Gasperini batte 2-1 il Nizza grazie alle reti di due difensori, Ndicka e Mancini, e conquista i primi tre punti nella fase campionato della competizione continentale. È una Roma a due facce quella che si vede all'Allianz Riviera. Nel primo tempo i giallorossi sembrano confermare le difficoltà nella produzione offensiva. Dal 1' c'è Dovbyk, ma l'ucraino non supera la prova. Anche Soulé ed El Shaarawy però faticano contro la difesa guidata dal 41enne Dante, che diventa il giocatore di movimento più anziano a giocare una partita di Europa League. 🔗 Leggi su Agi.it

