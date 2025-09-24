la roma di gasperini vince anche in europa contro il nizza ma che brividi nel finale

La Roma di Gian Piero Gasperini inizia alla grande la sua avventura europea. Nella prima partita di Europa League, i giallorossi conquistano i tre punti battendo 2-1 il Nizza in trasferta, nonostante un finale pieno di brividi. La svolta arriva nel secondo tempo con l’ingresso di Lorenzo Pellegrini, autore di giocate decisive e protagonista dell’assist che porta al primo gol di N’Dicka. Successivamente, è Mancini a firmare il raddoppio con un inserimento perfetto, prima che il Nizza accorci le distanze su rigore con Moffi. Primo tempo equilibrato e senza reti. Nel primo tempo, la Roma schiera Dybvyk come unica punta, ma l’attaccante non riesce a incidere contro una difesa del Nizza molto compatta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

