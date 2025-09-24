La Roma di Gasp vince anche in Europa ma rischia nel finale | Nizza ko segnano N'Dicka e Mancini

Gasperini inizia benissimo la sua prima in Europa con la Roma. I giallorossi vincono 2-1 in casa del Nizza anche se rischiano nel finale. Succede tutto nel secondo tempo: segnano N'Dicka e Mancini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dovbyk alla prova del Gasp: la Roma scommette sulla rinascita del suo bomber

Gasp insiste, vuole Wesley: il Flamengo chiede 30 milioni, la Roma tratta

Roma, che occasione: si è svincolato e Gasp lo sogna dal 2021

Gasp, via al turn over nell’esordio europeo: “Ho bisogno di tutti” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/24/news/gasperini_roma_europa_league-424866813/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Non sarà ancora la #Roma di Gasp sul piano realizzativo, ma la sua identità e i suoi principi si vedono: giallorossi primatisti in A per efficacia del pressing e recuperi alti I numeri - facebook.com Vai su Facebook

