La Reggina perde in casa contro la Gelbison la Curva Sud contesta la società

Brutta sconfitta della Reggina, battuta per 3 a 2, allo stadio “Granillo”, dalla Gelbison nel turno infrasettimanale del campionato di serie D. Inizio propositivo degli amaranto, insidiosi con la conclusione al volo di Di Grazia, che termina oltre la traversa. Ritmi alti e qualche intervento al. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

FINALE! La Reggina riesce nell'impresa di perdere contro una modesta squadra di bassa serie D. Rigore regalato, ma nettamente insufficiente la prova della squadra di Trocini. Sconfitta inattesa e campanello d'allarme per tutta la squadra. Tutto Reggina - Il P - facebook.com Vai su Facebook

