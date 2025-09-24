Emma Watson non lavora più per il cinema e il suo ultimo film risale al 2019 con “Piccole donne” di Greta Gerwig. Una decisione drastica di cui l’ormai ex attrice non si pente per nulla, come dichiarato in una intervista a Hollywood Authentic. “La cosa più importante, davvero, o meglio, il fondamento della tua vita, sono la tua casa, i tuoi amici e la tua famiglia. – ha detto – Credo di aver lavorato così duramente per così tanto tempo che la mia vita aveva toccato il fondo. Il fondo è crollato, ovvero io e la mia vita. Quindi avevo bisogno di andare a fare qualche lavoro di ricostruzione. Alcune buone fondamenta su cui far crescere qualsiasi altra cosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"La recitazione? Non mi manca la pressione, è stressante. La promozione la trovavo piuttosto demoralizzante": Emma Watson e la sua nuova vita