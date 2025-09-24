Il giorno dopo l’ennesimo disastro, in via Petrarca e via Carlo Porta a Lentate, tra le più danneggiate dall’esondazione del Seveso, il sentimento prevalente è quello della rassegnazione. "A luglio dicevamo che quella era stata la più grave di tutte le precedenti, oggi diciamo che quella di ieri è stata ancora peggio, quando sarà la prossima?", si chiede Domenico Morabito mentre mostra il livello raggiunto dall’acqua tracimata dal fiume sul muretto d’ingresso dell’abitazione, che a 24 ore di distanza ha i box ancora completamente sommersi. È in attesa del proprio turno di svuotamento da parte dei volontari della Protezione civile che qui sono arrivati da Concorezzo per continuare le lunghe e faticose operazioni di ripristino della normalità (o di qualcosa che le somigli). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rassegnazione: "Tutti sanno e vedono. Ma poi restiamo soli"