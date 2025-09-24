La rassegnazione | Tutti sanno e vedono Ma poi restiamo soli
Il giorno dopo l’ennesimo disastro, in via Petrarca e via Carlo Porta a Lentate, tra le più danneggiate dall’esondazione del Seveso, il sentimento prevalente è quello della rassegnazione. "A luglio dicevamo che quella era stata la più grave di tutte le precedenti, oggi diciamo che quella di ieri è stata ancora peggio, quando sarà la prossima?", si chiede Domenico Morabito mentre mostra il livello raggiunto dall’acqua tracimata dal fiume sul muretto d’ingresso dell’abitazione, che a 24 ore di distanza ha i box ancora completamente sommersi. È in attesa del proprio turno di svuotamento da parte dei volontari della Protezione civile che qui sono arrivati da Concorezzo per continuare le lunghe e faticose operazioni di ripristino della normalità (o di qualcosa che le somigli). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Il film rappresenta una resistenza culturale contro due nemici terribili: l’indifferenza e la rassegnazione; e si impegna a promuovere un presente e un futuro migliori per tutti, con un focus particolare su... #scuola #schedafilm #cinema https://paoline.it/blog/ficti - X Vai su X
Inizia un nuovo giorno ,in ognuno di noi sicuramente vive un fondo di rassegnazione e uno di curiosità per far si che questa giornata vada avanti e parti con il piede giusto, forza coraggio. Buon martedì a tutti ? - facebook.com Vai su Facebook
