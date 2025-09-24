Fu la prima e unica donna a partecipare, negli anni dell’Italia fascista, al Giro d’Italia. Una vita straordinaria che è diventata la trama di uno spettacolo teatrale, "Alfonsina Strada. Una corsa per l’emancipazione", in scena sabato alle 21 in Sala consiliare. Pioltello lancia un programma di ampio respiro, aspettando il passaggio della fiamma olimpica che sarà in città il 5 febbraio. Altro appuntamento il 16 ottobre alle 20.30 in biblioteca con il signore delle montagne, Luigi Casanova, autore di "Ombre sulla neve", il libro bianco di Milano-Cortina 2026. "Abbiamo lanciato la rassegna ‘ Sport e cultura a braccetto’ perché l’appuntamento con i Giochi non poteva lasciarci indifferenti – spiega l’assessora comunale Marta Gerli –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La rassegna parte dalla storia di Alfonsina Strada