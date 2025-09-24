La Puglia al voto firmato il decreto | urne aperte il 23 e il 24 novembre

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato oggi i decreti che indicono le consultazioni per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.Si voterà domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025; le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: puglia - voto

I candidati del centrodestra in Veneto, Campania e Puglia arriveranno prima del voto nelle Marche

Regionali, Puglia al voto il 23 e 24 novembre con Campania e Veneto

Le trappole di Marche, Puglia e Veneto. Ecco perché il voto d’autunno agita i partiti e può influenzare la mappa del Paese

La Puglia si prepara al voto. Antonio Decaro sta già lavorando al programma e alla sue liste. Nel centrodestra ancora nessun nome ufficiale. - facebook.com Vai su Facebook

La Puglia si prepara al voto. Antonio Decaro sta già lavorando al programma e alla sue liste. Nel centrodestra ancora nessun nome ufficiale. - X Vai su X

La Puglia al voto, firmato il decreto: urne aperte il 23 e il 24 novembre; Regionali, Puglia al voto il 23 e 24 novembre; Giani firma il decreto, in Toscana al voto 12 e 13 ottobre. Mancano ancora le date di Veneto, Campania e Puglia.

La Puglia al voto, firmato il decreto: urne aperte il 23 e il 24 settembre - Le operazioni si svolgeranno nella giornata di domenica, dalle 7 alle 23, e nella giornata di lunedì, dalle 7 alle 15. Come scrive baritoday.it

Puglia, Emiliano firma il decreto: elezioni regionali il 23 e 24 novembre Foggia perderà un seggio a favore di Bari - I quattro provvedimenti del presidente uscente stabiliscono le dimensioni della scheda, il numero di consiglieri assegnati su base provinciale nel proporzionale e il numero di candidati da inserire in ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it