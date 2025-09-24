La proposta di Avs | sciopero della fame | Staffetta volontaria
Discussione lunedì sera in consiglio comunale dove il vicepresidente Matteo Chiù (FdI) avrebbe voluto presentare una mozione urgente di condanna degli atti violenti che si sono verificati durante le manifestazioni Pro-Pal. "Il diritto a scioperare e manifestare pacificamente non è in discussione – ha detto Chiù –. Ma un conto è la protesta, un altro è la violenza". "Mozione strumentale – ha replicato Luca Testoni di Avs, che ha proposto in aula uno sciopero della fame a staffetta –. A Gaza sono morti 20mila bambini e ci concentriamo su poche vetrine distrutte a Milano". Unanimemente condannata la violenza ma, ha sottolineato Tommaso Bernini di Azione, "venti teste vuote rischiano di delegittimare la protesta della maggioranza degli italiani". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
