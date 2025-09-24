la propaganda di limes sul rinascimento russo e il cupo medioevo italiano

Qualche giorno fa Limes ha pubblicato un articolo in cui si sostiene, cito testualmente dalla titolazione, che «il Cremlino resta spauracchio funzionale ai leader del Vecchio Continente. Per imbecillità, ostilità e calcolo politico» e che non ci sarà «nessuna conquista di una Ue suddita e morente mentre Mosca vive il suo Rinascimento». Ognuno di questi aggettivi meriterebbe un’analisi approfondita – per non parlare della cartina che accompagna il pezzo, dove l’Ucraina è definita «aspirante avanguardia antirussa» – non solo per la sostanza, ma anche per il tono, che non saprei come altro definire se non smaccatamente propagandistico, e nemmeno di una propaganda particolarmente sofisticata (ma sono sicuro che domani qualche raffinato Putinversteher saprà spiegare il profondo valore ermeneutico della categoria dell’«imbecillità» applicata alla politica internazionale). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

