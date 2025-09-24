La propaganda abortista capovolge la Lettera della Fallaci al suo bimbo
Per celebrare i 50 anni dalla prima pubblicazione, Rizzoli propone una riedizione dell’inno alla vita scritto dalla giornalista. Ma sulla «Stampa» l’opera è presentata come un manifesto pro interruzione di gravidanza. 🔗 Leggi su Laverita.info
