La propaganda abortista capovolge la «Lettera» della Fallaci al suo bimbo.

Per celebrare i 50 anni dalla prima pubblicazione, Rizzoli propone una riedizione dell’inno alla vita scritto dalla giornalista. Ma sulla «Stampa» l’opera è presentata come un manifesto pro interruzione di gravidanza. 🔗 Leggi su Laverita.info

