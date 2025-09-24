La promesa 3 in esclusiva su serially dal 24 settembre 2025

La serie televisiva “La Promesa” si prepara a concludere il suo percorso narrativo con la terza stagione, disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming gratuita Serially. Questo nuovo ciclo di episodi rappresenta anche il capitolo finale della storia, offrendo agli spettatori un epilogo ricco di tensione e colpi di scena. La produzione, molto apprezzata dal pubblico italiano, continua a confermarsi come esempio di contenuto accessibile e curato, capace di coinvolgere oltre 600.000 utenti. quando esce la terza stagione di “la promessa”. “La Promesa 3” farà il suo debutto ufficiale mercoledì 24 settembre 2025 sulla piattaforma Serially. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - La promesa 3 in esclusiva su serially dal 24 settembre 2025

