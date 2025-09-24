La Pro loco di Montescudo a sostegno di Arop con la Sagra della Patata donati mille euro

In occasione della 51esima edizione della Sagra della Patata e Festa degli Gnocchi, la Pro loco di Montescudo ha scelto di affiancare l’associazione Arop devolvendo parte del ricavato per aiutare i piccoli pazienti dell’Unità di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale “Infermi” di Rimini.L’idea è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

