La prima alba dell’autunno vista da Santa Cesarea Terme

SANTA CESAREA TERME - Lo scatto che proponiamo oggi è di Eleonora Toma, da Santa Cesarea Terme.

