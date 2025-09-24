la pop star smentisce la notizia diffusa dal daily mail secondo cui david levy sarebbe stato allontanato per le sue posizioni pro israele

«P er sempre Free Palestine, ma la notizia è falsa e credo che sfruttare una tragedia globale per vendere giornali sia profondamente preoccupante», così ha scritto Dua Lipa in una storia Instagram per smentire la notizia diffusa qualche giorno sul licenziamento del suo manager David Levy. Secondo quanto riportato dal Daily Mail – che la pop star ha criticato duramente per «i toni deliberatamente provocatori» – l’agente sarebbe stato scaricato per divergenze politiche legate al conflitto israelo-palestinese. Il motivo specifico? Una lettera – firmata da Levy insieme ad altri professionisti dell’industria musicale – inviata agli organizzatori del festival di Glastonbury per chiedere l’esclusione del gruppo irlandese Kneecap, accusato di sostenere Hezbollah e Hamas. 🔗 Leggi su Iodonna.it

