La Polisportiva San Faustino compie un secolo weekend di festa guardando al futuro
Un secolo di storia sempre con lo sguardo rivolto al futuro: sabato 27 e domenica 28 settembre alla Polisportiva San Faustino di Modena si festeggiano i cento anni di attività con una due giorni ricca di iniziative tra sport, camminate, mostre, memoria, laboratori per bambine e bambini e open day. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Pranzo sociale – Festa 100 anni Domenica 28 settembre, ore 12:30 Un menù tradizionale per festeggiare insieme i 100 anni della Polisportiva San Faustino Contributo: 20 € Adulti 10 € Bambini Info e prenotazioni: segreteria 059 357553 – 331 - facebook.com Vai su Facebook
Polisportiva S. Faustino: "Cento anni di storia con lo sguardo al futuro" - La storica polisportiva San Faustino di via Wiligelmo ha festeggiato i 100 anni ripercorrendo le proprie radici ma con lo sguardo rivolto al futuro. Come scrive ilrestodelcarlino.it
I 100 anni di san Faustino. Il futuro delle Polisportive : "Patto tra generazioni" - In programma a partire da sabato iniziative in collaborazione con Arci e Uisp "Non saranno mere celebrazioni, ma l’occasione per rilanciare le comunità" . Da ilrestodelcarlino.it