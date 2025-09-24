La pigiatura & caccia al tesoro al Parco Frassanelle

Padovaoggi.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È tempo di raccogliere l’uva, è tempo di Pigiatura che incanta a tutte le età! Domenica 28 Settembre Parco Frassanelle si trasforma in una grande festa, dove grandi e piccoli potranno vivere l’atmosfera autentica della campagna, tra tradizioni, giochi e natura. Caccia al Tesoro, unico turno ore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: pigiatura - caccia

