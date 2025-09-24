' La piazza e i suoi numeri segreti' | visita guidata RiscopriAmo Pisa
Continuano i tour guidati dell’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa.Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o, in caso di posti liberi, nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuarsi sul. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: piazza - suoi
Il Premio Lunezia 2025 celebra i suoi 30 anni ad Aulla: prima serata il 25 luglio in Piazza Gramsci
Sal Da Vinci accende Piazza del Plebiscito per i suoi 50 anni di musica
Sindaco Manfredi, come si permette di affittare la nostra Piazza per i suoi strombazzanti concertini? Dalla Tosca a Gigi d’Alessio: mi tappo le orecchie
Crema e i suoi palazzi. A due passi da piazza Duomo, si nasconde un gioiello. - facebook.com Vai su Facebook
Oggi migliaia e migliaia di cittadini sono scesi in piazza per dire stop al genocidio in corso a Gaza. Ci sono stati anche alcuni episodi di violenza, che condanniamo. Ma Meloni ascolti la voce di chi protesta pacificamente e le chiede di agire anziché accucciars - X Vai su X
'La piazza e i suoi numeri segreti': visita guidata RiscopriAmo Pisa; RiscopriAmo Pisa 2025; Al via il ciclo di visite guidate, 100 in un anno.
'La piazza e i suoi numeri segreti': visita guidata RiscopriAmo Pisa - Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o, in caso di posti liberi, nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Scrive pisatoday.it
La Piazza 2025 chiude con numeri record: con 6 ministri intervenuti e oltre 700 citazioni sui media - culturale di Affaritaliani che dal 28 al 30 agosto ha riunito a Ceglie Messapica i protagonisti della politica ... Come scrive affaritaliani.it