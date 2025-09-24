La percezione del tempo | incontro conclusivo alla biblioteca de Nava

Si conclude alla Biblioteca De Nava il ciclo di incontri promossi dall’Associazione Culturale Anassilaos congiuntamente con la Biblioteca sul tema "La percezione del tempo tra Antico, Moderno e Contemporaneità" promossi nell’ambito dell’Estate Reggina. Giovedì 25 settembre alle ore 17,30 alla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

