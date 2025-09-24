La penna Bic compie 75 anni Così è nata la biro che ha rivoluzionato il modo di scrivere

Milano, 24 settembre 2025 – Festeggia quest’anno i 75 anni un accessorio ormai imprescindibile nelle nostre vite: la penna Bic, dal nome dell’impresa che ha resa popolare la penna a sfera (o biro) nel secondo dopoguerra. Inventata dall’americano John J. Loud nel 1888, la penna a sfera fu adattata nel 1919 da un certo Pasquis (un francofono di cui neanche si tramanda il nome) e migliorata da un ungherese di nome Laszlo Biro, correttore di bozze e poi giornalista, che la brevettò a Parigi nel 1938 ed ebbe un discreto successo di vendite negli anni del conflitto. Ma fin quando non ci mise mano il barone Marcel Bich, a Seconda guerra mondiale appena terminata, questo modello di penna non fu mai perfettamente funzionante benché preferita alla penna stilografica in situazioni di emergenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La penna Bic compie 75 anni. Così è nata la biro che ha rivoluzionato il modo di scrivere

In questa notizia si parla di: penna - compie

Oggi compie gli anni Silvia Della Penna.Tanti cari auguri di buon compleanno! https://histonium.net/rubriche/auguri-messaggi-e-saluti/71782/buon-compleanno-silvia-della-penna… - X Vai su X

Anche streghe, vampiri, orchi ed elfi hanno preso in mano penna, piuma, macchina da scrivere e persino computer per mettersi all’opera… e tu? ? È il momento di dare voce alla tua fantasia! Partecipa al Premio Letterario Nazionale Streghe Vampiri & Co. - facebook.com Vai su Facebook

La penna Bic compie 75 anni. Così è nata la biro che ha rivoluzionato il modo di scrivere; Bic e la leggendaria penna che compie 75 anni; La penna Cristal compie 75 anni e BIC le fa riscrivere Romeo e Giulietta con la grafia di Shakespeare (grazie all'AI).

La penna Bic compie 75 anni. Così è nata la biro che ha rivoluzionato il modo di scrivere - La famiglia di Marcel Bich, che brevetto la famosissima penna a sfera, proveniva da una famiglia di origini italiane. Da quotidiano.net