Quando Christopher Nkunku gonfia un palloncino rosso, San Siro ha un sussulto. Anzi, un applauso sentito e prolungato. Poco dopo, anche un richiamo al nerazzurro sarà motivo di condivisione, a rompere la monotonia di un silenzio che mal si abbina all’ottimo spettacolo in campo. Ma l’uomo della serata è inevitabilmente il numero 18, che all’esordio dal primo minuto si divora due occasioni, propizia un cartellino rosso, quindi sbriga la pratica Lecce con una meravigliosa mezza rovesciata al volo. Anche nella notte della prima rete stagionale, tanto agognata, di Santi Gimenez, è Nkunku a richiamare per sé una candidatura da prima alternativa a Pulisic (a segno) e Leao. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La passeggiata del Diavolo. Coppa Italia, tutto facile. Nkunku si prende il Milan