La pandemia infinita delle ragazze. Ottocento tentati suicidi in 7 mesi. Così i pronto soccorso faranno rete.

Da gennaio alla fine di luglio, 815 ragazzine e ragazzini sono arrivati in un pronto soccorso lombardo o sono stati comunque ricoverati per aver tentato il suicidio o dopo atti di autolesionismo molto gravi: il doppio dei 407 dell’intero 2019, in una progressione costante che vede i primi sette mesi di quest’anno superare già del 47% il ritmo del 2024, che si chiuse a 947. Gli addetti ai lavori s’aspettano di chiudere il 2025 con i minori ricoverati per disturbi psichiatrici, abuso di sostanze o entrambi in aumento annuale dell’8% – erano già quasi 2.300 a fine luglio – e un +18% d’accessi al pronto soccorso per le stesse ragioni, rispetto ai 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

