La pace si ottiene con le armi e con gli amici dice Zelensky

Solo le armi determinano chi sopravvive, ha detto Volodymyr Zelensky nel suo discorso all'Assemblea generale dell'Onu, le armi e gli amici che hai, tutto il resto.

La pace si ottiene con le armi, e con gli amici, dice Zelensky; Trump: Trattare i radicali di sinistra come terroristi, poi in Arizona per commemorare Kirk - Texas avvia indagini su professori per commenti su Kirk; Quell'assurda convinzione che la guerra è pace.

La pace si ottiene con le armi, e con gli amici, dice Zelensky - All’Onu il presidente ucraino dice che le istituzioni internazionali non fanno finire le guerre, mette a disposizione di tutti quel che il suo paese ha imparato difendendoci tutti, ma la vittoria e la ... Da ilfoglio.it

Il discorso di Zelensky all'Onu: "Solo armi e alleanze forti garantiscono la pace" - Il presidente ucraino lancia un appello diretto ai leader mondiali: il diritto internazionale da solo non basta, servono partner disposti a difenderlo e strumenti per fermare le aggressioni dalla Rus ... Scrive ilfoglio.it