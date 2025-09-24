La nuova vita di Emma Watson | La recitazione non mi manca mi stava distruggendo
Emma Watson torna a parlare del suo allontanamento dal mondo del cinema: l’ultimo ruolo ricoperto dall’attrice, infatti, risale al 2019 con Piccole Donne. Intervistata da Hollywood Authentic, l’interprete ha dichiarato di essere “più felice e in salute che mai” aggiungendo: “La cosa più importante, davvero, o meglio, il fondamento della tua vita, sono la tua casa, i tuoi amici e la tua famiglia. Credo di aver lavorato così duramente per così tanto tempo che la mia vita aveva toccato il fondo. Il fondo è crollato, ovvero io e la mia vita. Quindi avevo bisogno di andare a fare qualche lavoro di ricostruzione. 🔗 Leggi su Tpi.it
