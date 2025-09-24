La nuova vita del Ciaf di Soci | aiuto compiti gratuito bar gestito da ragazzi con disabilità spazi ricreativi per giovani e incontro per gli anziani

Arezzo, 24 settembre 2025 – Giovedì 25 settembre, al C.I.A.F. di Soci, si apriranno le porte di un servizio di supporto ai compiti totalmente gratuito, dedicato a tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Albero e la Rua e con Officina 104. Ma il servizio di aiuti compiti è solo uno dei tanti servizi offerti dal C.I.A.F. grazie a un progetto di inclusione che è stato premiato da un finanziamento regionale. Il Comune di Bibbiena ha, infatti, ottenuto dei fondi del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 – Priorità 3 “Inclusione sociale”, attività 3.k. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La nuova vita del Ciaf di Soci: aiuto compiti gratuito, bar gestito da ragazzi con disabilità, spazi ricreativi per giovani e incontro per gli anziani

