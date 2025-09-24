Roma, 24 settembre 2025 – Nel variegato mondo delle truffe online, non mancano mai nuovi schemi e nuove tecniche per carpire i dati sensibili degli utenti, e truffarli. Fra gli ultimi e più insidiosi, quello dei marketplace. Il marketplace scam. Una "marketplace scam" (truffa del marketplace) è una frode attuata su piattaforme di vendita online come Facebook Marketplace, dove truffatori sfruttano venditori e acquirenti per rubare denaro, dati personali o beni. Le truffe includono la vendita di prodotti inesistenti o contraffatti, la creazione di annunci “bait-and-switch” (attira e scambia), pagamenti falsi, truffe con codici di verifica e l'utilizzo di pagamenti non tracciabili come le carte regalo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La nuova truffa del marketplace