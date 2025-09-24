La nuova truffa del marketplace
Roma, 24 settembre 2025 – Nel variegato mondo delle truffe online, non mancano mai nuovi schemi e nuove tecniche per carpire i dati sensibili degli utenti, e truffarli. Fra gli ultimi e più insidiosi, quello dei marketplace. Il marketplace scam. Una "marketplace scam" (truffa del marketplace) è una frode attuata su piattaforme di vendita online come Facebook Marketplace, dove truffatori sfruttano venditori e acquirenti per rubare denaro, dati personali o beni. Le truffe includono la vendita di prodotti inesistenti o contraffatti, la creazione di annunci “bait-and-switch” (attira e scambia), pagamenti falsi, truffe con codici di verifica e l'utilizzo di pagamenti non tracciabili come le carte regalo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: nuova - truffa
Attenzione alla nuova truffa SPID. Se vi chiedono per mail i vostri documenti, non dateli mai
Nuova truffa SPID: email false per rubare identità digitale e denaro
«Mi hanno svuotato il conto in pochi secondi»: la nuova truffa colpisce anche nelle Marche. Ecco come scoprirla
Nuova truffa con SMS e telefonate false a tema UniCredit: come proteggersi - facebook.com Vai su Facebook
Falsi verbali a Firenze, la nuova truffa delle multe col QR Code https://ift.tt/yvkqMz1 - X Vai su X
La nuova truffa del marketplace; Quali sono le nuove truffe online e come proteggersi al meglio; Creare SPID falsi, ecco l’ennesima truffa online.
La nuova truffa del marketplace - Roma, 24 settembre 2025 – Nel variegato mondo delle truffe online, non mancano mai nuovi schemi e nuove tecniche per carpire i dati sensibili degli utenti, e truffarli. Si legge su quotidiano.net
Truffa criptovalute, in atto una nuova campagna di phishing - L'Agenzia delle Entrate lancia l'ennesimo alert per un tentativo di truffa criptovalute per rubare i dati delle vittime. Lo riporta money.it