La nuova rete ospedaliera in Sicilia | approvato il piano all’Ars
Col voto favorevole della sola maggioranza di centrodestra, la nuova rete ospedaliera è stata approvata all’ Ars. E ora perché la mappa di reparti e posti letto in tutti gli ospedali siciliani diventi definitiva manca solo il timbro del ministero della Salute, previsto a giorni. Il risultato finale vede l’approvazione in commissione Sanità con i 9 voti dei deputati di Forza Italia, Lega, Grande. 🔗 Leggi su Feedpress.me
