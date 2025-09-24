Col voto favorevole della sola maggioranza di centrodestra, la nuova rete ospedaliera è stata approvata all’ Ars. E ora perché la mappa di reparti e posti letto in tutti gli ospedali siciliani diventi definitiva manca solo il timbro del ministero della Salute, previsto a giorni. Il risultato finale vede l’approvazione in commissione Sanità con i 9 voti dei deputati di Forza Italia, Lega, Grande. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La nuova rete ospedaliera in Sicilia: approvato il piano all’Ars