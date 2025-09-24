La nuova rete ospedaliera in Sicilia | approvato il piano all’Ars

Feedpress.me | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Col voto favorevole della sola maggioranza di centrodestra, la nuova rete ospedaliera è stata approvata allArs. E ora perché la mappa di reparti e posti letto in tutti gli ospedali siciliani diventi definitiva manca solo il timbro del ministero della Salute, previsto a giorni. Il risultato finale vede l’approvazione in commissione Sanità con i 9 voti dei deputati di Forza Italia, Lega, Grande. 🔗 Leggi su Feedpress.me

la nuova rete ospedaliera in sicilia approvato il piano all8217ars

© Feedpress.me - La nuova rete ospedaliera in Sicilia: approvato il piano all’Ars

In questa notizia si parla di: nuova - rete

Dalle preghiere alle 5 stelle: addio al turismo di massa negli eremi della Diocesi di Brescia. Ecco la nuova rete dell'ospitalità

Nuova rete dei pediatri: “Mancano ancora i professionisti”

I Paesi baltici stanno preparando una nuova rete di protezione dai droni russi

Rete ospedaliera, Schifani: «Da Commissione Ars ok alla proposta del governo»; Via libera alla nuova rete ospedaliera in Sicilia, Laccoto: “Passo decisivo verso un sistema più integrato ed efficiente”; Sanità siciliana, via libera alla nuova rete ospedaliera: “Un passo avanti verso l’efficienza”.

nuova rete ospedaliera siciliaVia libera alla nuova rete ospedaliera in Sicilia, Laccoto: “Passo decisivo verso un sistema più integrato ed efficiente” - Lo dichiara l'onorevole Giuseppe Laccoto, presidente della VI Commissione Salute all'Assemblea Regionale Siciliana. Da sanitainsicilia.it

Nuova rete ospedaliera in Sicilia, la commissione Sanità dice sì: salvo il Centro di cardiochirurgia di Taormina - La commissione Sanità dell’Ars ha dato parare favorevole al piano della nuova rete ospedaliera della Regione. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuova Rete Ospedaliera Sicilia