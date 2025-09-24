La notte nel cuore la notizia che fa impazzire i fan | la star di If You Love nel cast principale
Il nome che sta facendo esplodere i commenti è Hafsanur Sancaktutan: l’amatissima protagonista di If You Love è nel cast principale di La notte nel cuore, dove interpreta Melek. Il crossover tra fandom è servito: chi l’ha seguita nel romance estivo adesso la ritrova nella dizi della domenica sera di Canale 5, con appuntamento in prime time attorno alle 21:40 e recupero in streaming su Mediaset Infinity (disponibile anche l’audio TUR oltre all’ITA). Il collegamento tra le due serie non è solo di volti: l’ambientazione in Cappadocia ha riacceso il turismo “da set” sui social, mentre la collocazione fissa alla domenica (martedì cancellato dal palinsesto autunnale) ha reso più semplice seguire la progressione della storia senza slittamenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025
La Notte Nel Cuore Anticipazioni: Ecco Cosa Nasconde Bünyamin Kahya!
Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore
Tahsin fuori controllo, fa irruzione armato. Le anticipazioni de La Notte nel Cuore; La notte nel cuore, puntata del 7 settembre: Melek torna in carcere; “La Notte nel Cuore”, le trame delle puntate del 7 e del 9 settembre 2025.
La notte nel cuore torna anche giovedì: l'incidente di Melek e nuove decisioni drastiche - La notte nel cuore anticipa: la serie turca andrà in onda anche domani, 25 settembre 2025 su Canale 5 nella prima serata del giovedì, ecco che cosa vedremo
Guerra Rai Mediaset: La notte nel cuore raddoppia contro fiction, Montalbano beffa Hunziker/ Caos palinsesti - Guerra Rai Mediaset: La notte nel cuore raddoppia contro fiction, Il commissario Montalbano beffa show Michelle Hunziker: caos palinsesti