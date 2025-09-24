La notte nel cuore la notizia che fa impazzire i fan | la star di If You Love nel cast principale

Il nome che sta facendo esplodere i commenti è Hafsanur Sancaktutan: l’amatissima protagonista di If You Love è nel cast principale di La notte nel cuore, dove interpreta Melek. Il crossover tra fandom è servito: chi l’ha seguita nel romance estivo adesso la ritrova nella dizi della domenica sera di Canale 5, con appuntamento in prime time attorno alle 21:40 e recupero in streaming su Mediaset Infinity (disponibile anche l’audio TUR oltre all’ITA). Il collegamento tra le due serie non è solo di volti: l’ambientazione in Cappadocia ha riacceso il turismo “da set” sui social, mentre la collocazione fissa alla domenica (martedì cancellato dal palinsesto autunnale) ha reso più semplice seguire la progressione della storia senza slittamenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it