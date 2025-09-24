La notte nel cuore arrivano tre episodi in un’unica serata | ecco quando
Serata speciale per La notte nel cuore: domenica 28 settembre su Canale 5 andranno in onda tre episodi consecutivi, con partenza prevista attorno alle 21:40 e chiusura a cavallo della seconda serata. L’obiettivo è dare continuità di racconto, concentrare gli snodi più attesi e accompagnare il pubblico senza interruzioni critiche. La scelta arriva nel solco della nuova rotta autunnale: il martedì è stato tolto dal palinsesto per evitare la controprogrammazione feriale, mentre la domenica diventa corsia preferenziale per una fruizione più lineare. Con il formato “triplo” la durata complessiva si allunga, ma l’orario di chiusura resta gestito per non comprimere la coda della serata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025
La Notte Nel Cuore Anticipazioni: Ecco Cosa Nasconde Bünyamin Kahya!
Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore
