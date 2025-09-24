La notte nel cuore al posto del concerto di Sal Da Vinci Giovedì 25 Settembre
Cambio di rotta per la prima serata di Canale 5: Mediaset modifica la programmazione e rilancia “La notte nel cuore” con un doppio episodio in prime time, puntando tutto sulla soap turca che sta appassionando il pubblico italiano. In via eccezionale, questa settimana la serie andrà in onda anche giovedì 25 settembre, subito dopo “La ruota della fortuna”. Una scelta strategica dell’ultimo minuto, pensata per contrastare il debutto della nuova fiction di Rai 1, “La ricetta della felicità”, con Cristiana Capotondi.??Salta il concerto di Sal Da Vinci: spazio alla soap La variazione comporta la cancellazione del concerto evento di Sal Da Vinci da Napoli, inizialmente previsto nella stessa fascia oraria. 🔗 Leggi su Soapvibes.it
La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025
La Notte Nel Cuore Anticipazioni: Ecco Cosa Nasconde Bünyamin Kahya!
Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore
Torino ti sogneremo a lungo, abbiamo alzato la coppa!: Cesare Cremonini incanta 35.000 fan con un concerto speciale; Antonello Venditti in tour, la scaletta delle canzoni tra ricordi indelebili e nuove emozioni; La notte del ???? ???????????? nel cuore di Perugia si accende grazie alla musica!.
La notte nel cuore, cambio programmazione: la soap raddoppia giovedì 25 settembre - Mediaset cambia la programmazione de La notte nel cuore nel prime time di Canale 5 e raddoppia nuovamente la messa in onda della soap opera che sta conquistando il pubblico italiano. Riporta it.blastingnews.com
Cambio palinsesto dal 23 al 29/6: La notte nel cuore raddoppia, Gigi D'Alessio in concerto - Cambia il palinsesto Mediaset nella settimana dal 23 al 29 giugno 2025, con il raddoppio della soap turca La notte nel cuore nella fascia di prime time. Come scrive it.blastingnews.com