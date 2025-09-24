la nostra guida definitiva per il gentleman moderno

Un tempo, sapere come comportarsi da gentiluomo era semplice: esistevano codici di comportamento chiari, tramandati con rigore e applicati senza esitazioni. Oggi, invece, con i costumi sociali in continua evoluzione e la mascolinità stessa in fase di ridefinizione, le regole non sono più così nette. Ecco perché noi di GQ abbiamo deciso di raccogliere le idee, confrontarci con alcuni esperti e stilare una guida definitiva su come essere un vero gentleman nel 2025. (Dopotutto, il nostro nome, Gentlemen’s Quarterly, ci impone una certa responsabilità). Abbiamo analizzato le nuove sfide che gli uomini si trovano ad affrontare in questo specifico momento storico, senza perdere di vista quei principi classici in grado di continuare a essere un riferimento essenziale per il mondo maschile e che meritano di essere riaffermati. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

